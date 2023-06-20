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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor

Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor

Meta, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip bir uygulama geliştiriyor. Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor. Şirket, uygulamanın test edilmesi için şimdiden ünlü isimlerle iletişime geçti bile

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Mark Zuckerberg, Elon Musk'a savaş açtı. Teknoloji devi Meta'nın CEO'su, Twitter'a darbe vurmaya hazırlanıyor.

Meta, geliştirdiği Threads, adlı uygulamayla Twitter'a rakip olacak.

"Twitter'a yanıtımız"

Threads, şirket çalışanlara geçen hafta tanıtıldı. Uygulama tanıtılırken "Twitter'a yanıtımız" ifadeleri kullanıldı.

Bu da Meta'nın Threads uygulamasıyla Twitter'a kan kaybettirmeyi amaçlandığı yönünde söylentilere yol açtı.

Uygulamanın test edilmesi için şimdiden ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle iletişime geçildi.

Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor

Meta, uygulamayı ilk kullananların yüksek profilli kullanıcılar olmasını istiyor. Böylece diğer kullanıcıların da uygulamayı kullanmaya teşvik edileceği tahmin ediliyor.

Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor.

Threads uygulamasında 500 karakterle sınırlı paylaşımlar yapılması planlanıyor.

Böylece Twitter'dan Threads'e gelecek kullanıcıların uygulamaya daha kolay adapte olması hedefleniyor.

Twitter, Elon Musk'ın satın almasının ardından çok sayıda reklam verenini kaybetti.

Zuckerberg'in bu adımla, Musk'ın yaşadığı krizden faydalanmaya çalıştığı düşünülüyor.

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