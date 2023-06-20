TBMM'de ilk tartışma vize nedeniyle yaşandı

28. Dönem Milletvekilleri Meclis'te çalışmalarına başlarken, ilk kavga da yaşandı. CHP'nin 'vize' önerisi görüşmelerinde İyi Partili Turhan Çömez ile AK Partili İsmail Emrah Karayel arasında tartışma yaşandı.

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Seçimlerin ardından Meclis'te yoğunluk sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde belirlenen Türkiye'nin 28. Dönem Milletvekilleri yeni görevlerine başladı.

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu üzerinde çalışan Meclis, 1 Temmuz'da da tatile girmeyecek.

Yeni dönemde başlayan görüşmelerde ilk kavga yaşandı.

İlk tartışma

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün CHP’nin vize ret oranlarındaki artışın araştırılması önergesiyle ilgili grup önerisinin görüşmeleri sırasında AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez arasında tartışma yaşandı.

İYİ Parti Balıkesir milletvekilli Turhan Çömez, Türk vatandaşlarının vize sorununa ve Türk lirasının değer kaybetmesine işaret etti.

"Bu Meclis'te ülkesinden kaçıp dolaşıp bu kürsüye çıkanlar var"

Daha sonra AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Emrah Karayel, dört sene boyunca ‘geliyor gelmekte olan’ dinlediklerini söyleyerek, CHP kürsülerine doğru içlerindeki tek adama bakmalarını istedi.

Karayel, yurt dışında gezip kürsüye çıkan milletvekilleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

Kürsüye çıkıp yurt dışına çıkanlardan bahsettiniz. Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu Meclis’te ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var.

İyi Partili Çömez, ayağa kalktı

Çömez, ayağa kalkarak Karayel’e tepki gösterirken karşılıklı sözlü atışma yaşandı.

"Otur yerine demokrasi bu değil"

Çömez’in “Utanın utanın, zalimsiniz” diye yerinden laf atması üzerine Karayel, “Otur yerine otur, demokrasi bu değil. Çıkıp kaçarken düşünecektin. Şimdi nasıl geldin buraya? Çıktın buraya artistlik yapıyorsun. Oraya çıkıp millete parmak sallamak kolay, sende dönüp dolaşıp bu memlekete geldin” dedi.

Oturuma ara verildi

Gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime 10 dakika ara verdi.