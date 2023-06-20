BIST 5.252
DOLAR 23,57
EURO 25,72
ALTIN 1.467,55
HABER /  GÜNCEL

Erenler Belediye Başkanı Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Erenler Belediye Başkanı Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Makamında çalıştığı sırada fenalaşan 59 yaşındaki Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor
Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor
Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak
Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Hunter Biden federal suçlamaları kabul edecek
Hunter Biden federal suçlamaları kabul edecek
PKK'lı Şafak Duran'ın cezası belli oldu
PKK'lı Şafak Duran'ın cezası belli oldu
Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası: Yunan ekipler suçlanıyor
Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası: Yunan ekipler suçlanıyor
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 19-20 Haziran alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 19-20 Haziran alış-satış rakamları
Faiz artırılırsa bu sorunlar çözülür mü? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken cevap
Faiz artırılırsa bu sorunlar çözülür mü? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken cevap
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Vali Yazıcı nedenini açıkladı...
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Vali Yazıcı nedenini açıkladı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!
PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!
İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 işsizlik maaşı tutarı
İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 işsizlik maaşı tutarı