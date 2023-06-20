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Dünya genelinde 100 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Dünya genelinde 100 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres çatışma, zulüm, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

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Guterres, "Dünya Mülteciler Günü" vesilesiyle video mesaj yayınladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) döneminde, mültecilerin zorluklara karşı dirayetini gözlemleme fırsatı bulduğunu ve bundan ilham aldığını aktaran Guterres, "Mültecilerin destek ve dayanışmaya ihtiyacı var, kapalı sınırlar ve geri itmelere değil" mesajını verdi.

Guterres, "100 milyondan fazla kişi çatışma, zulüm, açlık ve iklim değişimi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu, sadece sayfada görünen bir sayıdan ibaret değil. Bunlar zor yolculuklara çıkan ve şiddet, ayrımcılık, istismar ile tacize uğrayan kadınlar, çocuklar ve erkekler" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Mülteciler Günü'nün herkese, mültecilere destek verme ve koruma yükümlülüklerini anımsatması gerektiğini vurgulayan Guterres, mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönebilmesi için güçlü siyasi irade gerektiğini ifade etti.

Guterres, "Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere daha fazla uluslararası destek sağlamamız gerekiyor" dedi.

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