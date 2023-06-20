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Aykut Kocaman, Ali Koç'u samimi bulmadığını belirtti

Aykut Kocaman, Ali Koç'u samimi bulmadığını belirtti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında verdiği özel röportajda, Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini ve Ali Koç'u samimi bulmadığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında özel bir röportaj verdi. Fenerbahçe'nin başına geçmeyeceğini belirten kocaman, Ali Koç'u da samimi bulmadığını belirtti.

"Ben bu denklemin içinde olmayacağım"

Aykut Kocaman, "Röportajımız, Fenerbahçe'nin teknik direktör aradığı bir döneme denk geldi. Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da. Elimde bir değnek olsa ilk yapacağım iş zihinsel yapıyı onarmak olur. Bu takıma alınan oyuncuların hiçbiri belirli bir seviyenin altında olamaz. Yanılma payı olabilir ama 2/10 olur bu oran. Esas problem verim almada olur" dedi.

"Samimi bulmuyorum"

Öte yandan Başkan Koç'u da eleştiren Kocaman, "Ali Koç'un, 'Aykut Kocaman'ı göndermek hataydı' sözlerini samimi bulmuyorum. 5 senedir yüzlerce ismin adı geçti, benim geçmedi. Bir hata olarak görülüyorsa düzeltilmesi lazımdı. Bu yüzden samimi bulmuyorum" dedi.

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