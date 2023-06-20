Ekrem İmamoğlu parti kuracak iddiası!

İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alan Taylan Yıldız partisinden istifa etmişti. Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, Taylan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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İYİ Parti'de çok sayıda kurucu isim partisinden peş peşe istifa etti. En dikkat çeken isimlerden biri de, CHP'de genel başkanlık hedefi olan Ekrem İmamoğlu'na yakın isim olan Taylan Yıldız.

Koltuğa oturamazsa İmamoğlu parti kuracak

Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, Taylan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Şahin, Yıldız'ın İmamoğlu ile birlikte hareket edeceğini, İmamoğlu CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturamazsa yeni bir parti kuracaklarını belirtti.

Şahin'in İmamoğlu’nun partisinin ilk üyesi' başlıklı yazısı şu şekilde;

İyi Parti’nin “İnternetçi Abi” lakaplı kurucusu Taylan Yıldız partisinden istifa etti.

Milletvekili listesine yazılmadığı için ayrıldı diyenler haklı olabilir. Ama bu artık tali bir mesele.

Çünkü bundan sonra ne yapacağına dair işaretler veren kulisler daha cazip ayrıntılarla dolu.

İddia o ki… Taylan Yıldız önümüzdeki süreçte zaten çok yakın olduğu İmamoğlu ile birlikte hareket edecek. İstifa açıklamasındaki “Daha yeni başlıyoruz” cümlesi manidar.

İmamoğlu’nun CHP’nin başına geçme hayali suya düşerse yeni bir parti kurmayı ciddi ciddi düşündüğü konuşuluyor.

Taylan Yıldız’ın parti kurma çalışmalarında aktif rol üstlenmek için İyi Parti’den istifa etmiş olma ihtimali çok yüksek.

“CHP dururken İmamoğlu neden parti kursun?” diyorsunuz değil mi? Ne yalan söyleyeyim, geçen haftaya kadar ben de aynı kanaatteydim.

Ancak muhalefet cephesinde tuhaf gelişmeler yaşanıyor.

İmamoğlu’nun, bırakın CHP Genel Başkanlığı’nı, yeniden İstanbul’a aday gösterilme ihtimali bile günden güne azalıyor.

Ayakta kalmak için şapkadan muhakkak bir tavşan çıkarmak zorunda.

O tavşanın yeni bir parti olması bu saatten sonra sürpriz olmaz.