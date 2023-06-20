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HABER /  POLİTİKA

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler üzerinden yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'a 4 kişilik bir heyetle turistik ziyaret yapacağını açıkladı.

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Türkiye seçimini yaptı, yeniden 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Yeni kabinesini kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlerken büyük bir hezimete uğrayan muhalefette ise iç hesaplaşmalar sürüyor.

Seçimlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri ülkelerine göndereceğim" vaadinde bulunuyordu..

Şimdi ise Suriye'ye kendisinin gideceğini söyledi.

Suriye'ye gidiyor

Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı'nda yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Ümit Özdağ, gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı.

"Turistik bir ziyaret"

Suriye'ye gideceğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret. Turistik ziyaret.

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