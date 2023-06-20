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Gelecek Partisi'nin tercihi Kemal Kılıçdaroğlu

Gelecek Partisi'nin tercihi Kemal Kılıçdaroğlu

İttifak ortağı Gelecek Partisi'nden Muğla Miletvekili Selçuk Özdağ, yerel seçimler için çalışmaların yapılmasını gerektiğini belirterek "Ben CHP’nin yerel seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu ile girmesini isterim" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti. Ardından hız kesmeden kolları sıvadı ve çalışmalara başladı. Sonuçlar ise muhalefet cephesinde dengeleri adeta bozdu.

İç hesaplaşmaların yaşandığı muhalefette anlaşmazlıklar sürüyor..

Sallanan koltuğunu sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu, değişim çağrılarına MYK'sını değiştirerek ve danışmanlarının görevine son vererek yanıt verdi..

Ancak bu yeterli olmadı..

Öyle ki sosyal medyada ve televizyon ekranlarında sık sık CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükselmeye devam ediyor..

Kılıçdaroğlu ise bu çağrılara kulak asmadan 'devam' mesajı vermeyi sürdürüyor.

Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek

İttifak ortağı Gelecek Partisi'nden ise Kılıçdaroğlu'na destek geldi..

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Sözcü TV'de gazeteci Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı..

Seçim sonuçlarını değerlendiren Özdağ, seçimi kaybettiklerini ancak aynı zamanda da kazandıklarını vurguladı.

"CHP'nin yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile girmesini isterim"

Yerel seçimler için partilerin hazırlanmaya başlamalarını vurgulayan Özdağ, CHP'nin seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu ile girmesini istediğini söyledi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimlere girilmesi gerektiğini ve herkesin bulunduğu konumlarını güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu isimler bir marka.. Yerel yönetimler çok önemli. Yani burada 3 yıl olmuş olsaydı, derdik burada bir yarış olabilir. Ama bu partilerde ciddi şekilde problemler getirir.

"Siyasette yenilenin üzerine çok kişi gider, konuşanlar önce kendilerine baksın"

O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nu yakınen tanıdım. Gördüğüm şu: Beyefendi, sabırlı.. Herkese şunu tavsiye edebilirim. Siyasette yenilenin üzerine çok kişi gider, yenseydi şu an asrın kahramanı olacaktı. Ama olmadı. Olmayınca da böyle oluyor zaten. 

Ama gördüğüm şu ki: Bunu konuşanlar önce kendilerine bakmaları lazım.

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