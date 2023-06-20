Almanya'da Papa'nın haçı çalındı

Almanya'da geçen yıl hayatını kaybeden Papa 16. Benedikt'ten miras kalan haç çalındı. Bavyera eyaletindeki kiliseye giren hırsızlar haçın bulunduğu dolabı da kırdı. Polis olayı çözmek için görgü tanığı arıyor.Abone ol
Münih yakınlarındaki Traunstein ilçesine bağlı Oswald kasabasında kiliseye girdiler, dolapta muhafaza edilen haçı çaldılar.
Çalınan tarihi eşya geçen yıl hayatını kaybeden Papa 16. Benedikt'in pektoral haçıydı.
16. Benedikt papalık görevine başlamasının ardından kullandığı haçı kiliseye miras bırakmıştı
Polis olaya ilişkin görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.
Hırsızların kiliseden para da çaldığı ifade ediliyor.