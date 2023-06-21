BIST 5.252
DOLAR 23,57
EURO 25,72
ALTIN 1.467,49
HABER /  DÜNYA

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Abone ol

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.

Haziran başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 37 kişinin ölümüne yol açtı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 426 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ülkenin Veracruz eyaletindeki sıcaklığın 43 dereceye ulaştığı ve burada 14 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, Tabasco eyaletinde 8, Oaxaca'da, Tamaulipas ve Coahuila 3'er kişi, Sonora, San Luiz Potosi ve Sinaloa eyaletinde 2'şer kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığının 17 Haziran'daki açıklamasında, aşırı sıcaklardan 8 ölüm olduğu kaydedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapıkule'de kadın çorabına sarılmış 32 kaçak yavru piton yakalandı
Kapıkule'de kadın çorabına sarılmış 32 kaçak yavru piton yakalandı
Macaristan’da bir Norveçli "terör saldırısında" bulunacağı iddiasıyla tutuklandı
Macaristan’da bir Norveçli "terör saldırısında" bulunacağı iddiasıyla tutuklandı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı cevap verdi
Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı cevap verdi
Gelecek Partisi'nin tercihi Kemal Kılıçdaroğlu
Gelecek Partisi'nin tercihi Kemal Kılıçdaroğlu
Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönüş şartını açıkladı
Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönüş şartını açıkladı
Almanya'da Papa'nın haçı çalındı
Almanya'da Papa'nın haçı çalındı
Moody's: TCMB'nin politika faizini yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını bekliyoruz
Moody's: TCMB'nin politika faizini yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını bekliyoruz
Fatih Portakal: Kemal Bey insanlara umut vermiyorsunuz
Fatih Portakal: Kemal Bey insanlara umut vermiyorsunuz
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor