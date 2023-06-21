Meral Akşener'e karşı aday olacak isim belli oldu! Akşener'in karşısına kadın çıkarıyorlar

İYİ Parti'de hafta sonu yapılacak olan Kurultay'da parti içi muhalefetin, Genel Başkan Meral Akşener'in karşısına çıkaracağı aday belli oldu. Parti içi muhaliflerin kurduğu Ortak Akıl Platformu’nun Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz’ın, 24 Haziran Kurultayı'nda Meral Akşener'e karşı rakip olacağı iddia edildi. Kodaz, "İyi Parti lideri bize kapılarını kapattı, bana görev verilirse layığıyla yaparım" dedi.

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İYİ Parti, 3. Olağan Kurultayı’nı 24 Haziran Cumartesi günü yapacak. Parti içi muhalefet olan Ortak Akıl Platformu’nun Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz’ın, genel başkanlıkta yeniden aday olacak Meral Akşener’in karşısına çıkacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin konuşan Kodaz, “Bana görev verilirse layığıyla yaparım. O kürsüye çıktığımda kazanmak için çıkarım” dedi.

Partinin A takımından oluşan muhalif isimlerin Akşener’in karşısına aday ve yeni bir kadro çıkarma hazırlıklarının devam ettiği ifade ediliyor. Parti içi muhalefet, Akşener’e karşı aday çıkarıp çıkarmayacağını ise yarın açıklayacak.

İl başkanlarına 'imza vermeyin' mesajı

Muhalif grubun Kodaz’ı aday gösterme iddiası üzerine il başkanları Akşener’e destek açıklaması yaptı. Ancak, İYİ Parti Aydın milletvekili Ömer Karakaş’ın il başkanlarına “imza verilmemesi” şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Kodaz’ın partinin bazı WhatsApp gruplarından çıkarılması da dikkat çekti.

Akşener bize kapılarını kapattı

Cumhuriyet’e konuşan Kodaz, “Partinin kurumsallığa ulaşamadığını, gittikçe yapının bozulduğunu fark ettim. Partinin ideallerine örtüşmeyen bir kararlar süreciyle karşı karşıyayız. Biat edeceksek AKP’de MHP’de siyaset yapabilirdik. Yola çıktığımızda her şeyi bize soran bir Akşener, 8 yıl sonra geldiğimiz noktada hiçbir şekilde bizimle muhatap olmayan bir Akşener’e dönüştü. Akşener bize kapılarını kapattı. Bana görev verilirse layığıyla yaparım. O kürsüye çıktığımda kazanmak için çıkarım” dedi.