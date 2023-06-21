Belediye Başkanı'na cinsel saldırı soruşturması! WathsApp yazışmaları 'pes' dedirtti

ZONGULDAK'ın Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında cinsel saldırı suçundan açılan soruşturma dosyasına giren yazışmalar "pes" dedirtti. Belediye çalışanı başkana, "Yanağımı öptünüz, kalçamı ellediniz. Ben şimdi ne olacağım?" dedi. Başkan ise, "Her şeyim olacaksın" cevabı verdi.

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Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma açıldı. HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; nüfusu 9 bin civarında olan Gülüç Belediyesi’nin Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 2022 yılında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.

Belediyeye aldıklarına taciz ve cinsel saldırı

İddiaya göre Başkan Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay boyunca sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra, cinsel saldırıda bulundu.

"İki haftadır kendime gelemedim, kalçamı falan ellediniz"

Soruşturmaya giren yazışmalara göre D.K. isimli kadın Başkan Demirtaş’a, "Başkanım o gün neye uğradığımı şaşırdım. Allah aşkına dövüyorsanız ‘aha yanağım burada’ dedim. Tuttunuz beni öptünüz. Ben çalışanınızım beni öpmeniz ne demek. İki haftadır kendime gelemedim. Ne çıkacağımı, ne de duracağımı bildim. Bir de kalçamı falan ellediniz o gün. Neye uğradığımı şaşırdım. Ne istiyorsunuz benden, ne olacağım ben sizin hayatınızda?" diye yazdı.

"Yakaladığım yerde yapışacağım"

Başkan Demirtaş ise çalışanına, "Sen benim her şeyim olacaksın. Ben nerede dursam sen orada duracaksın. Yakaladığım yerde yapışacağım" diye yanıt verdi. D. K. bu mesaja, "Yakaladığınız yerde nasıl yapışıyorsunuz bana, işim olmaz başkanım. Herkese bakıyor musunuz? Bakmayın artık bana" şeklinde karşılık veriyor. Belediye başkanı ise ısrarını sürdürerek, "Herkeste kalça olmaz ki" diye karşılık verdi.

"Dosyadan haberim yok"

Belediye Başkanı Demirtaş hakkında açılan soruşturmanın açık olduğunu ve devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı danışmanı Saadet Oruç ve bazı AK Partili isimlerle açılış yapan Başkan Demirtaş, "Açılışa gelenlerin hakkımdaki dosyadan haberleri yoktu. Açılışımız vardı. Davet ettik. Valimiz de törene katıldı. Dosyama ilişkin bir şey diyemem. Saadet Oruç Ereğlili zaten... Üniversiteye gelmişti. Davet ettik geldi" ifadelerini kullandı.