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Barcelona ile şampiyonluk elde eden Sertaç Şanlı'dan açıklama

Barcelona ile şampiyonluk elde eden Sertaç Şanlı'dan açıklama

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona'da forma giyen Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

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Sertaç, Real Madrid'e karşı deplasmanda 93-82 galip gelerek final serisinde 3-0'lık üstünlükle elde ettiği şampiyonluk sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynadık, çok iyi savaştık, çok iyi karakter gösterdik, sonuna kadar hak ettik." dedi.

ACB'de Kerem Tunçeri ve Eren İlyasova'nın ardından şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu olan Sertaç, bu başarıdan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Real Madrid'in sahası Wizink Center'de elde edilen galibiyetin ardından kupasını alan Barcelonalı basketbolcular, ilk kutlamayı da burada yaptı.

Sertaç Şanlı, kutlamalar kapsamında Nicolas Laprovittola'yı sırtına alarak, potanın filesini kestirdi.

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