Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı belli oldu! En yakınındaki yazar açıkladı...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki liderlik kavgasında son durumu Kılıçdaroğlu'na en yakın gazeteci olarak gösterilen Fikret Bila yazdı. İmamoğlu'na destek verecekleri konuşulan Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için son kararını verdi. İşte o karar...

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CHP'de değişim kavgası giderek sertleşirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarını başlatan Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararını verdi. İmamoğlu ile 3 kez yüz yüze görüşen Kılıçdaroğlu, son olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. Kılıçdaroğlu, bugün da Ankara'da CHP il Başkanlarıyla görüşecek.

Yerel seçim öncesi adaylığını istemiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmelerinde yerel seçimler ve CHP’nin kurultay çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptığını belirten Halk TV yazarı Fikret Bila, "Bu değerlendirmelerden Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu konusunda 'yerel seçimlerden önce istifa edip İstanbul’u AK Parti’ye teslim etmemesi, yeniden aday olması konusunda' ısrarcı olduğu anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı görünüyor." diye yazdı.

İBB ve Meclisi'ni al sonra karşıma çık

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu’nun İstanbul’a yeniden aday olması, CHP’nin belediye meclisi çoğunluğunu da alacak şekilde bir seçim zaferi kazanmasının önceliği olduğunu" görüştüğü herkese açık açık söylediğini belirten Fikret Bila şöyle devam etti:

İBB'yi CHP'li bir Başkan'a teslim et gel

"İmamoğlu’nun eğer genel başkanlığa aday olmak istiyorsa bunu İstanbul’da yakalayacağı bir başarı üzerine kurmasının daha doğru olacağını ifade ettiği; böyle bir başarıdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı meclis çoğunluğuna dayanarak İstanbul’da ilçe belediye başkanlarından birine bırakmasının en doğru yol olacağı görüşünü savunduğu da kaydediliyor. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’yla ilgili kararı böyle."