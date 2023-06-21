Fevzi Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fevzi Kılıç kiminle evli, eşi kimdir?

Sakarya'nın Esenler ilçesi belediye başkanı Fevzi Kılıç dün saat 16.00'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Makam odasında rahatsızlanan ve hemen hastaneye kaldırılan Fevzi Kılıç'ın ölüm haberinin ardından hayatı merak edildi. Aslen Trabzonlu, Sakarya doğumlu olan Fevzi Kılıç 59 yaşında. Peki 4 çoçuk babası olan Fevzi Kılıç kiminle evli, eşi kimdir?

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Sakarya Erenler ilçesinin belediye başkanı Fevzi Kılıç bugün gündem maddelerinden biri oldu. Birçok vatandaş Fevzi Kılıç neden gündemde sorusuna yanıt aradı. Makam odasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Kılıç, hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan belediye başkanın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Peki Fevzi Kılıç kimdir, nereli, hangi partili? Fevzi Kılıç kaç yaşında ve neden öldü? İşte Erenler belediye başkanının hayatıyla ilgili detaylar.

Fevzi Kılıç kimdir, aslen nereli?

Fevzi Kılıç, 1964 yılında Sakarya'da doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Kılıç, ilk, orta ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Ticari hayatına Adapazarı’nda tekstil üzerine faaliyet yürüten aile işletmesinin başına geçerek başladı.

1992-1995 yılları arasında Refah Partisi Sakarya Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu. 1994 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Refah Partisinden Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine aday olan Kılıç, 1995-1997 yılları arasında Refah Partisi İl Yönetim Kurulunda yer aldı.

2001 yılında AK Parti Sakarya Kurucu İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2002-2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı görevinde bulunan Kılıç, 2007 yılında AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı oldu.

Fevzi Kılıç, 2007-2010 yıllarında Sakaryaspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2009 yılından 2015 yılına kadar Sakarya Büyükşehir Başkan Vekilliği görevi yaptı.

7 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Kongreyle birlikte AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevine seçilen Kılıç, ayrıca Sakarya İmam Hatip Mezunları Derneği (SİMDER) Kurucu Başkanlığı, Sakarya Terziler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sivil toplum kurum ve kuruluşunda görev aldı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Fevzi Kılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan adayıdır.