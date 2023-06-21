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Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde rezervasyonlar yüzde 70'e yaklaştı

Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde rezervasyonlar yüzde 70'e yaklaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında düzenlenen feribot seferlerinde, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde vizeyle ilgili sorunlara rağmen yüzde 90'ı aşkın doluluk bekleniyor.

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Aliağa Deniz Ticaret Odası Ayvalık Temsilcisi Ali Jale, gazetecilere, Kovid-19 sürecinin ardından bu sene Ramazan Bayramı'nda, hafta sonlarıyla birleşen üçer günlük 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatillerinde Yunan adalarına gidip gelen yolcu sayılarının beklentilerini karşıladığını söyledi.

Bu yıl şu ana kadar salgın öncesi 2019'a göre daha fazla yolcuya hizmet verdiklerini belirten Jale, "9 günlük Kurban Bayramı tatili süreci için aldığımız rezervasyonlarda kötü durumda değiliz. Halen yüzde 65-70 rezervasyon seviyesindeyiz." dedi.

Jale, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki vize sorununun kendilerini de kısmen etkilediğini dile getirdi.

Normalde bugünlerde bayram rezervasyonlarının dolması ve ek seferler açmaları gerektiğini anlatan Jale, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen bayram sürecine kadar yüzde 80'in hatta yüzde 90'ın üzerinde bir rezervasyon yoğunluğunu yakalayacağımızı ümit ediyorum. Umut ediyorum ki en kısa sürede bu soruna çözüm bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Ali Jale, Yunanistan'ın vize konusunda daha ılımlı olduğunu, az da olsa vize verdiklerini ancak kalış günü ve giriş sayılarıyla ilgili sorun yaşayabildiklerini aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapıda kolay vize uygulamasının 2019'da sona erdiğini kaydeden Jale, "Yeşil veya gri pasaportlara sahip vatandaşlarımızda herhangi bir vize problemi yoktur. Bu iki pasaporta sahip olmayanlar ise ancak Şengen vizesi alarak tatillerini AB ülkelerinde geçirebilmeye haiz olacaklardır." diye konuştu.

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