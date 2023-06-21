Kılıçdaroğlu'nun 3 milyonla suçladığı Yeni Şafak'tan cevap: 3 değil 5 milyon harcadık

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi için Yeni Şafak'ın Facebook hesaplarından 3 milyon liraya yakın harcama yaptığını öne sürdü. Suçlamalara manşetten cevap veren Yeni Şafak gazetesinden "Sana yanlış bilgi vermişler 3 değil 5 milyon harcadık" yanıtı geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında Yeni Şafak'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak'ın kendisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi için 3 milyon liraya yakın harcama yaptığını iddia etti.

Kim verdi o parayı sana?

Gazetelerin objektif olması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sen gazetesin. Beni övmek zorunda değilsin, lehime yazı da yazmayabilirsin ama objektif olmak zorundasın. Kalemini, iradeni saraya ipotek etmemek zorundasın. Facebook hesaplarından 3 milyon liraya yakın bir para harcıyorlar. Benim seçilmemem için harcıyorlar. 3 milyon liraya yakın parayı nereden buldun sen? Kim verdi o parayı sana? Buradan Hazine ve Maliye Bakanına çağrı yapıyorum; dürüst ve ahlaklı bir insansan o 3 milyon lirayı nereden buldu ve nasıl harcamaları yaptı, inceleyeceksin."

Konuyla ilgili elinde bütün verilerin olduğunu, eleştirilerin ötesinde hakarete varan bir sürü laflar olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, dava açacağını söyledi.

"Meta’ya yaptığı reklam harcaması 5 milyon TL’yi buldu"

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Yeni Şafak'tan cevap geldi. Manşetten "3 değil 5 milyon harcadık" başlığını atan gazete, "Gruptaki sözleri sosyal medyada dalga konusu olan Kılıçdaroğlu, çok övündüğü hesap uzmanlığında bir kez daha yanıldı ve Yeni Şafak’ın reklam harcamalarını yanlış hesapladı. Yıllardan beri yaptığı yatırımlar, özel içerikler ve insan kaynağı ile Facebook’ta 9 milyon, Instagram’da ise bir milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin en büyük ve en etkili sosyal medya platformuna dönüşen Yeni Şafak’ın harcamaları 3 milyon TL ile sınırlı değil. Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği rakamlar son 1 aya ait. Yeni Şafak’ın yılın ilk beş ayında Facebook ve Instagram’ın çatı platformu Meta’ya yaptığı reklam harcaması 5 milyon TL’yi buldu. Bu yatırımlarla Yeni Şafak’ın hem takipçi sayısı yükseldi hem de içerikleri milyonlarca kişiye ulaştı. Yeni Şafak, 2023’te sosyal medya harcaması en yüksek yayın organı olarak kayıtlara geçti." ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında partisinin harcadığı parayı da gündeme getirilerek şu ifadelere yer verildi:

49 milyon ödediği iletişim danışmanı bırakıp kaçtı

"Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak’ın haberlerinin daha fazla kişiye ulaşması için Facebook ve Instagram’da yaptığı 3 milyon TL’lik harcamayı seçimleri kaybetme sebebi olarak gösterirken, danışmanları tarafından dolandırıldığını da itiraf etmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına 360 milyon TL harcandığı CHP’ye yakın medya organlarında dile getirilmişti. CHP tabanını sarsan harcama ise Kılıçdaroğlu’nun başarısız seçim kampanyasını düzenleyen iletişimci Akan Abdulla’ya 49 milyon TL ödendiğinin ortaya çıkması oldu. Muhalefet tabanında karşılık bulmayan ‘Sana Söz’ sloganını kabul ettiren ve Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağından çektiği videoların da fikir babası olan Akan Abdulla’nın danışmanlığına 14 Mayıs gecesi son verilmişti. Abdulla da o günden sonra kayıplara karıştı."