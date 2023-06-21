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9 yıl önceki market fişi şoke etti! Fiyatlar yerinde durmadı, 9 kat arttı alım gücü düşüşte!

9 yıl önceki market fişi şoke etti! Fiyatlar yerinde durmadı, 9 kat arttı alım gücü düşüşte!

Vatandaş için temel gıda ürünlerine erişmek dahi hayal oldu. Hayat pahalılığı içinden çıkılmaz hale geldi. ‘Abur cubur’ sepetini doldurmanın bedeli 580 TL’ye kadar çıktı. Aynı alışveriş sepeti 2014’te 62 TL’ye doluyordu.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından adeta içinden çıkılmaz bir krize sürüklendi. Yeni Ekonomi Modeli ile yükselişe geçen enflasyonla birlikte halkın geçim derdi büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022'nin Ekim ayında açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 85.5'e çıktı.

Türkiye, bu rakam ile Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya çıkarken, vatandaş için de temel gıda ürünlerine erişmek, kiraya çıkmak, araba almak hayal oldu. Kilo ile alışveriş dönemi geride kalırken, vatandaşın meyve ve sebzeyi tek tek alması bile çare olmadı. Dar gelirli için sağlıklı beslenmek de iyice zorlaştı.

Fiyatlar yerinde durmadı

2014'te bilinen bir market zincirden, içinde; et, peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin bulunmadığı, ‘abur cubur' olarak adlandırılan ürünlerin yer aldığı bir alışveriş için ödenen 62.23 TL'lik fişin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bugün ise aynı sepetin bedeli 9 kat artışla, 580 TL'ye çıktı. Alım gücü ürün fiyatlarıyla aynı doğrultuda artmayan vatandaşlar ise “Ülkede ucuz hiçbir şey kalmadı. 

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