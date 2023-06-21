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Bahçelievler'de 4 katlı apartmanda yangın paniği

Bahçelievler'de 4 katlı apartmanda yangın paniği

BAHÇELİEVLER'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Erenler Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Apartmandaki evlerin etkilenmediği yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

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