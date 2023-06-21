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Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Masa 16’ya çıkarsa 140 milletvekili vermemiz gerekecek

Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Masa 16’ya çıkarsa 140 milletvekili vermemiz gerekecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği 'gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözleri olay oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gündeminde de CHP liderinin bu sözleri vardı. Özcan, "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum." dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız 'Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız' dedi. Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik." dedi.

"Masa 16’ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek." ifadelerini kullanan Özcan, "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

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