Asgari ücret belli oldu gözler emekli maaşlarına çevrildi! En düşük emekli maaşı için bomba tahmin

Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107’lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15’ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17’ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34’lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı.