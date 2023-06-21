Asgari ücret belli oldu gözler emekli maaşlarına çevrildi! En düşük emekli maaşı için bomba tahmin
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı açıklandı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında artırılarak 11 bin 402 TL oldu. Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. 10 bin TL’yi geçmeyeceğine yönelik rakamlar telaffuz ediliyordu. 11 bin 402 TL vatandaşın alım gücünü koruyan bir fiyat olarak ortaya çıktı.
Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107’lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15’ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17’ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34’lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı.
Şu anki seviye 486 dolar. Asgari ücrette dolar bazında rekor bir düzey oldu.