Günay Kodaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İyi Parti'nin yeni lideri mi olacak?

İyi Parti haftasonu Kurultay'a gidiyor. İyi Parti liderliğine aday olan isimlerden birinin de Ortak Akıl Platformu’nun Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz olacağı iddia edildi. Bu iddianın ardından Günay Kodaz merak konusu oldu, birçok kişi araştırmaya başladı. Peki kimdir Günay Kodaz aslen nereli?

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İYİ Parti'de hafta sonu yapılacak olan Kurultay'da parti içi muhalefetin, Genel Başkan Meral Akşener'in karşısına çıkaracağı aday belli oldu. Parti içi muhaliflerin kurduğu Ortak Akıl Platformu’nun Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz’ın, 24 Haziran Kurultayı'nda Meral Akşener'e karşı rakip olacağı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Günay Kodaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Günay Kodaz İyi Parti'nin yeni lideri mi olacak? Günay Kodaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Günay Kodaz evli mi, eşi kimdir?

Günay Kodaz’ın, genel başkanlıkta yeniden aday olacak Meral Akşener’in karşısına çıkacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin konuşan Kodaz, “Bana görev verilirse layığıyla yaparım. O kürsüye çıktığımda kazanmak için çıkarım” ded

Akşener bize kapılarını kapattı

Cumhuriyet’e konuşan Kodaz, “Partinin kurumsallığa ulaşamadığını, gittikçe yapının bozulduğunu fark ettim. Partinin ideallerine örtüşmeyen bir kararlar süreciyle karşı karşıyayız. Biat edeceksek AKP’de MHP’de siyaset yapabilirdik. Yola çıktığımızda her şeyi bize soran bir Akşener, 8 yıl sonra geldiğimiz noktada hiçbir şekilde bizimle muhatap olmayan bir Akşener’e dönüştü. Akşener bize kapılarını kapattı. Bana görev verilirse layığıyla yaparım. O kürsüye çıktığımda kazanmak için çıkarım” dedi.

Günay Kodaz kimdir?

İYİ Parti kurucu üyelerinden biri olan Avukat Günay KODAZ; İğde İlkokulunda ve İğde Ortaokulunda okudu. Lise eğitimini Çorum Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Türkiye, AB ülkelerine iltica başvurularında beşinci sırada yer alıyor

Milli Eğitim Bakanlığında Uzman Tarih Öğretmeni olarak görev yaptı.

Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti ve The English Language Centre Eastbourne’de İngilizce eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.