Özgür Demirtaş'tan asgari ücret hesabı! 2.5 ay sonra açlık sınırının altında kalacak

Asgari Ücret Temmuz ayından itibaren 11 bin 402 liraya yükseltildi. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, asgari ücret üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, yeni asgari ücret yaklaşık 2.5 ay sonra açlık sınırının altına düşecek. Bazı ekonomistler de benzer hesaplamalar yaptı. İşte ekonomistlerin asgari ücretin geleceğiyle ilgili hesaplamaları...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK'in mutabakatıyla Temmuz ayından itibaren asgari ücretin yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 lira olarak belirlendi. Ekonomistler yeni asgari ücretin kısa süre içinde yine açlık sınırının altında kalacağını hesapladı.

Brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

2.5 ay sonra açlık sınırının altına düşecek

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Hesaplarıma göre: Asgari Ücret 2.5 ay içinde Açlık sınırının altına düşecek. Üzgünüm. Gerçekleşince tekrar konuşuruz… Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim." dedi.

Enflasyon artarken 1-2 içinde...

Ekonomist Evren Devrim Zelyut da "Enflasyon artarken verilen bu rakam da 1-2 ay içinde açlık sınırı altında iyice kaybolacak" deyip ekledi: "Türkiye tüketim yerine tasarrufu, reel sektör üretiminde yarı mamul bağımsızlığını, eğitim reformları ile ihracatta yüksek teknoloji payını artırmadıkça; dolar, enflasyon, kayıt dışı ekonomi, sefalet, yolsuzluk konuşmaya devam edeceğiz..."

Eylül'de açlık sınırı geçer...

Ekonomist İris Cibre de "Eylülde açlık sınırının tekrar asgari ücreti geçmesini bekliyorum. Hali hazırda zaten Mayıs ayı yoksulluk sınırının 66% altında" tespiti yaptı.