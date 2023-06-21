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Yaşlılık aylığı temmuz zammı kaç para oldu 2023 yeni 65 yaş maaşı kaç para ödenecek?

Yaşlılık aylığı temmuz zammı kaç para oldu 2023 yeni 65 yaş maaşı kaç para ödenecek?

Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığına da zam yapıldı. Yeni zamlı 65 yaş aylığı (devlet maaşı) 3 bin 490 lira oldu. Zamlı 65 yaş aylığı 1 Temmuz 2023'ten itibaren ödenecek. 1 Temmuz tarihinden önce 65 yaş aylığı ödemesi alanlara eski maaş tutarı olan 2 bin 604 liradan maaşlarını alacaklar. 

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Asgari ücrete yapılan zam sonrası 65 yaş aylığına da zam geldi. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 65 yaş aylığı diğer adıyla devlet maaşı 3 bin 490 lira olarak ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Asgari ücrete ara zam sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşandı.

65 Yaş Aylığı Başvuru Şartları şöyle:

- 65 yaş üstü olmak,

- T.C. vatandaşı olmak,

- Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,

- Nafaka almıyor olmak,

- Sağlık sigortasına sahip olmamak,

- Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması,

- Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak.

65 yaş aylığı başvurusu nereye yapılır?

65 yaş aylığı başvurusunda bulunmak için ilgili kişilerin şahsen valilik ya da kaymakamlığa bağlı defterdar veya mal müdürlüklerinden başvuru evraklarını alıp eksiksiz doldurması gerekir. Daha sonra il ya da ilçe idare kurulundan muhtaçlık belgesi alınır. Alınan belgeler SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne teslim edilir. SGK, teslim edilen belgeleri inceledikten sonra kişilerin aylık alıp alamayacağını karar verir. Kimi durumlarda başvuruyu mahkemeden alınan vasilik kararı gereği bir vasi de yapabilir.

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