Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu
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Yıllar sonra Beyaz Show ve bir yarışma ile ekrana döneceğini duyuran Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu.
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayımlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu.
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Beyazıt Öztürk, "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerine yer verdi.
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Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli olurken, Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yarışma programının da detayları ortaya çıktı.
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Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk TV8 ile anlaştı.
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