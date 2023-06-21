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Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu

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Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu

Yıllar sonra Beyaz Show ve bir yarışma ile ekrana döneceğini duyuran Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu.

Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayımlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu. 

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Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu

Beyazıt Öztürk, "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerine yer verdi.

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Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu

Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli olurken, Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yarışma programının da detayları ortaya çıktı.

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Beyazıt Öztürk hangi kanalla anlaştı? Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu

Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk TV8 ile anlaştı. 

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