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Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Siirt'te yaşanan trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

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Ahmet A'nın kullandığı 34 EJ 1987 plakalı otomobil, Siirt Çevre Yolu'nda Veysel S'nin kullandığı 06 S 5757 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan 4 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Sevinç (12), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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