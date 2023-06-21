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Afyonkarahisar-Konya yolu, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı!

Afyonkarahisar-Konya yolu, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı!

KONYA'da yaşanan trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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Latif Semin idaresindeki 16 BBL 329 plakalı tırın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.

Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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