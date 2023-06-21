Abdüllatif Şener ne dedi, neden gündemde? Sinan Oğan açıklaması 'şalterleri attırdı' ne dedi?

Yaptığı son seçim açıklamaları ile Abdüllatif Şener gündemden düşmüyor. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, 2. turda geçersiz oy kullandım diyen Abdüllatif Şener şimdi geri vites yaptı ve 'kafa bulmak için öyle dedim' dedi. Bu açıklamalar sonrasında AK Parti'nin kurucu isimlerinden olan, eski CHP'li Abdullatif Şener yeniden merak konusu oldu.

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14 Mayıs seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyince istifa eden ve sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, hala gündemden düşmeyen isim. 1. turda Sinan Oğan'ı destekledim, 2. turda geçersiz oy attım diyen Abdüllatif Şener'in o sözleri olay olunca yeni bir açıklama yaptı. Şener olay olan sözleri için "Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.

Abdüllatif Şener yeniden konuşulan isimler arasında girdi. Uzun süredir siyasetin içinde olan ekonomist, maliyeci aynı zamanda akademisyen olan Abdüllatif Şener aslen Sivas doğumlu ve 69 yaşında. 1892 yılından beri Berrin Şener ile evli olan Abdüllatif Şener'in Elif Zehra Şener, Bedirhan Şener, Beyza Şener, Şamil Şener adında çocukları var.

Abdüllatif Şener ne dedi?

14 Mayıs seçimleri sonrası CHP'den istifa ettiğini açıklayan, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyleyen eski CHP'li Abdüllatif Şener, o ifadelerine açıklık getirdi.

"İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski CHP'li Abdüllatif Şener yeni bir açıklamada bulundu. Şener, "Çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'Biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.

CHP'de yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen Şener genel seçimlerde de CHP'ye oy vermediği söylemiş 14 Mayıs sonuçlarının ardından partisinden Istifa ettiğini açıklamıştı.