21 Haziran 2023 altında yükseliş tam gaz! Son fırsatı kaçırmayın İslam Memiş uyardı

Altın fiyatları yatırımcının takibinde... Altın güne yükselişle başladı ve uzmanlara göre önümüzde aylarda görülmemiş rakamlar görülecek. Altın son bir alım fırsatı verir mi merak ediliyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün döviz kuruna ve altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.468 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 1.465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.410 lira, Cumhuriyet altını da 9.730 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.933 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında "Bu hafta piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında.Faiz kararı öncesi yatırımcıların çok dikkat etmesi gerek!" diyerek uyardı ve şunları kaydetti:

Gram altın bin 488 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Son kez bin 400-bin 450 lira aralığını takip edeceğim. O son kez dediğim süreç perşembe günüdür. Dolar/TL kuru ile düşüşler olabilir. Bin 481’den çıkış yapan yatırımcısının, bin 400-bin 450 lira aralığından alım fırsatı bulacağını söyleyebilirim. Son kez bu fırsatı sunacağını, hedefin bin 550 devamında bin 650 lira seviyesi olabileceğini özellikle anımsatmak isterim.