Petrol Ofisi, Brandverse Awards'ta 5 ayrı kategoride ödül aldı

Petrol Ofisi Grubu, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards Ödül Töreni'nde 5 ayrı kategoride ödül alarak akaryakıt sektöründe "Dijital Dünyanın En İtibarlı Markası" unvanını korudu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Grubu, markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarının değerlendirildiği ve sosyal medya marka endeksi sonuçları göz önünde bulundurularak verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde, "akaryakıt" kategorisinde altın ödül aldı.

Petrol Ofisi Sosyal Lig uygulamasıyla "mobil uygulama" kategorisinde gümüş ödülün sahibi olan şirket, "Bugünden Yarına Hazır" adlı kampanyasıyla "film" ana bölümünde "seri filmler" ve "diğer sektörler" kategorilerinden iki bronz ve Sunay Akın ile hayata geçirdiği "18 Mart İnsanlığın Zaferi" projesiyle "sosyal medya ve dijital" ana bölümü "küçük bütçeli büyük işler" kategorisinde bir bronz ödül olmak üzere toplam 5 ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Seha Türkseven, akaryakıt sektöründe "Dijital Dünyanın En İtibarlı Markası" olarak sosyal medya liderliğini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Markaların sosyal medya performansları tamamen istatiksel olarak hesaplayan sosyal medya marka endeksi Social Brands puanları ile hesaplandığı veri analitiği ödülünü 5. defa kazanmaktan gurur duyuyoruz. Diğer çalışmalarımızın da saygıdeğer Brandverse jürileri tarafından takdir ve tescil edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Aldığımız bu ödüllerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve ajanslarımıza teşekkür ediyorum."