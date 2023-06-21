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Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz uyarısı Arjantin örneği dikkat çekti

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz uyarısı Arjantin örneği dikkat çekti

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Arjantin'i örnek göstererek önemli uyarılarda bulundu. Kara, Arjantin'in düzenli faiz artırmasına rağmen enflasyonun yükselmeye devam ettiğini hatırlatarak, tek başına faiz politikasının yeterli olamayacağını söyledi.

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Ekonomide "rasyonel politikalara dönüşün" konuşulduğu bugünlerde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 22 Haziran'da toplanacak. Uzmanlar, yıllar sonra Merkez Bankası'nın faiz artıracağı konusunda hemfikir.

Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından Arjantin'i örnek göstererek, faiz artırmanın tek başına enflasyonla mücadele için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kara, paylaştığı grafikte, 2021'den bu yana faizlerin sürekli artırıldığı Arjantin'de enflasyonun aynı oranda yükseldiğini gösterdi.

"Yapısal sorunlar çözemediği için"

Kara, "Arjantin, sürekli faiz artırıyor ancak yapısal sorunlarını çözemediği için enflasyonu kontrol altına alamıyor" ifadesini kullanarak, "Belki faiz yeterince artırılmıyor, tam olarak bilemeyiz, ancak yeni ekonomi yönetiminin bu durumu yakından incelemesinde fayda var" diyerek konunun sadece faizden ibaret olmadığı uyarısında bulundu.

Ekonomistler, 22 Haziran'daki toplantıda yüzde 25'lik bir faiz artışı beklentisinde birleşiyor.

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