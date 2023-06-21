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Casus balonu krizi devam ediyor: Biden’dan Xi’ye “diktatör” benzetmesi!

Casus balonu krizi devam ediyor: Biden’dan Xi’ye “diktatör” benzetmesi!

ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayında ABD semalarında düşürülen Çin casus balonuna değinerek, “Xi Jinping'in, o balonu düşürdüğümde çok üzülmesinin nedeni, onun orada olduğunu bilmemesiydi. Ne olduğunu anlamadıklarında bu, diktatörler için büyük bir utançtır” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, California'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuştu. Yönetiminin ülkelerle ilişkisine değinen Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in “diktatör” olduğunu ima etti. Şubat ayında ABD hava sahasında düşürülen Çin’e ait casus balondan bahseden Biden, “Xi Jinping'in içi casus ekipmanıyla dolu o balonu düşürdüğümde çok üzülmesinin nedeni, onun orada olduğunu bilmemesiydi. Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıklarında bu, diktatörler için büyük bir utançtır. (Balon) Alaska'ya ve ardından ABD’ye doğru uçuruldu ve bundan haberi yoktu. Vurulduğunda çok utandı. Orada olduğunu bile inkar etti ” ifadelerini kullandı. Biden, “En önemli nokta, (Xi) şu anda yeniden ilişki kurmak istediği bir durumda. Dışişleri Bakanımız Antony Blinken oraya gitti, iyi iş çıkardı” şeklinde konuştu. Biden, Çin ile ilişkilerin düzelmesinin zaman alacağını belirtti. Biden ayrıca Çin’in ciddi ekonomik sorunlarını olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Şubat ayı başında Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da balon krizi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti. Washington-Pekin hattında yeni bir krize yol açan balon, Biden’ın talimatıyla 4 Şubat’ta ABD ordusu tarafından Atlantik Okyanusu üzerinde düşürülmüştü. Balon krizinin ardından Blinken, 18 Haziran’da Çin’e ziyaret gerçekleştirmişti.

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