Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? Temmuz ayı zamlı mı yatacak?

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret ile çalışanlar maaşlarını yüzde 34 zamlı olarak başlayacak. 2023 yılının ikinci altı ayında asgari ücret net 11 bin 402 lira, Brüt asgari ücret 13 bin 214 lira olacak. Zamlı asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak ancak ücret Ağustos ayında hesaplara yatacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu asgari ücret zammı sonrası araştırılmaya başlandı. Yeni asgari ücretin yatacağı ilk ay kafalarda soru işareti yarattı. Zamlı ve yeni asgari ücret temmuz ayında yatacak mı? sorusu da cevap bu bağlamda cevap bekliyor

Asgari ücret 2023 yılının ikinci yarısında yüzde 34 zamlı, 11 bin 402 lira olarak hesaplara yatırılacak. Zamlı asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak ancak ücret Ağustos ayında hesaplara yatacak.23 saat önce

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Zamlı asgari ücret 2023 yılında Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girecek ancak çalışanlar zamlı asgari ücreti Ağustos ayında alacak.

Asgari ücret kaç para oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu.

2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

11 bin 402 lira 482 dolar ediyor.