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Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü

Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü

KOCAELİ'de süpermarkette alışveriş yapan evli çifte ateş ederek birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, "Maktul Belfun büyü ile uğraşıyordu" iddiasında bulunan tanık, "Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim' dedi" ifadelerini kullandı.

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22 Şubat 2022'de Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (38) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı.

Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

"Senin oğlunu cinlere kurban verdim"

Tutuklu sanık Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş., taraf avukatları ve tanık D.Y. katıldı. Olaya ilişkin bildiklerini anlatan D.Y., "Sanık Mustafa aile dostumuzdur. Belfun'un büyü ile uğraşıyordu, bu sebeple Mustafa oğlu Batuhan'ın onunla görüşmesini istemiyordu. Belfun, Antalya'ya tatile gideceği zaman Batuhan'ı da yanında götürmek istiyordu ancak Mustafa izin vermiyordu. Antalya dönüş yolunda meydana gelen kazada Batuhan hayatını kaybetmiş, Belfun ise yaralı kurtulmuştu. Mustafa ile hastaneye Belfun'u ziyarete gittik.

Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim' dedi. Belfun 1.5 yıl beden aşağısının tutmadığını söyledi. 1.5 yıl boyunca Mustafa ile onu hastaneye getirip götürdük ancak daha sonra yürüyebildiğini öğrendik. Bir süre sonra kaza yaptığı aracın aynısını alarak mahallede yüksek sesle müzik geziyordu" diye konuştu.

Söz verilen sanık ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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