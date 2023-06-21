Vedat Milor paylaştı! İzmir'de şaşkına çeviren iş ilanı! 'Fake' müşteri olana bu para...

İZMİR Çeşme Marina'da bulunan bir kafenin iş ilanı dikkat çekti. Akşam saat 7 ile 10 arasında 'sahte' müşteri olacak kişilere 200 TL ve içecek ikramı yapılacağı ifade edildi.

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İzmir Çeşme Marina'da bulunan bir kafe sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir iş ilanı verdi. Müşteri çekmek için kalabalık müşterisi var görüntüsü vermek isteyen restoranın ilanı, yemek eleştirmeni Vedat Milor'un diline düştü.

İlanda "Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör (fake müşteri) kadın-erkek ihtiyacımız vardır. 200 TL +1 İçecek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" ifadelerinde bulunuldu. İlan sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, söz konusu iş ilanını paylaşarak "Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake!" diye yazdı.