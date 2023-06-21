Eski sevgili cinayetinde TikTok detayı!

Diyarbakır’da eski sevgilisinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Meryem Sevim’in olay öncesi sosyal medya platformu TikTok’tan bir arkadaşıyla canlı yayın yaptığı ve bu nedenle eski sevgilisinin kıskançlık krizine girip genç kadını öldürdüğü ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da 7 ay önce bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturduğu sırada eski sevgilisi Musa Sevim'in (25) silahlı saldırısında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Meryem Sevim'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay günü Meryem'i merak eden eski sevgili Musa Sevim, genç kızın yakın arkadaşlarından birini arayıp nerede olduklarını sordu. Ardından Yakup Ölmez, İbrahim Çetin, yaşı küçük olan M.S.B., F.A. ile birlikte Meryem'in bulunduğu kafeteryaya gitti.

Daha sonra Meryem ve arkadaşlarının bulunduğu masaya geçen Musa Sevim yanındaki iki kişiye aracı kafeteryanın ön tarafına getirmelerini söyledi. Katil zanlısı Musa Sevim yanında oturan sanıklardan Yakup Ölmez'e dönerek, “Yakup benim midem bulanıyor. Ben şimdi buraya kusacağım, senin de miden bulanıyor mu” diye sordu.

Yakup da “Yok abi benim midem bulanmıyor, ama sen kus dersen kusarım” dedi. Bunun üzerine Musa “Ben şimdi buraya kusacağım” dedi. Yakup ise “Kus abi hakkındır” deyince belindeki tabancayı çekerek önce Meryem'in ayaklarına doğru ateş etti.

Kafeteryanın kapısına doğru yöneldikten sonra geri gelerek bu kez genç kızın başını hedef alan Sevim, “Benim adım Musa Sevim. İhanetin affı olmaz. ” diyerek bu kez başına doğru 4 el daha ateş etti. Beraberindeki 4 kişi ile birlikte otomobille olay yerinden kaçtı.

İddianamede Musa Sevim dışındaki 4 sanığın da asli fail oldukları ifade edildi. Katil zanlısı Musa'nın yanındaki Yakup'a “Kusayım mı bunun üzerine” dediği, Yakup'un da “Kus hakkındır” diyerek Musa'nın öldürme kastını kuvvetlendirdiği için tüm sanıkların kadına karşı öldürme suçundan cezalandırılmaları gerektiği bildirildi.

Kafeteryada Meryem ile birlikte oturan arkadaşlarının tanık olarak ifadelerine de iddianamede yer verildi. Meryem Sevim'in olay öncesi TikTok hesabından canlı yayın yaptığı için Musa Sevim’in kıskançlık krizine girip cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Tanık B.Ö. ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü Meryem ile Musa ile tartışıp kavga etmişti. Meryem kafede TikTok hesabından canlı yayın yapınca bu yayına Musa'nın yeğenleri de katıldı ve bizi gördüler. Sonra da yanımıza geldiler. Masaya geldiklerinde Musa'nın iki yeğeni yanındaydı. Musa silahını ateşleyince herkes masadan kaçıştı. Meryem sandalyede oturur vaziyetteydi. Musa kafeden çıktı, sonra geri dönüp silahını tekrar ateşledi. Ben korkudan tuvalete saklandım."