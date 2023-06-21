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Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor! 21 Haziran Bitcoin'de son durum ne?

Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor! 21 Haziran Bitcoin'de son durum ne?

Dolar ve Euro alış-satış fiyatları yatırımcıların odağında...Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum nasıl, yükseliş devam ediyor mu? Kripto para piyasasındaki son rakamlar neler?

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Dün doların satış fiyatı 23,5650 lira, avronun satış fiyatı da 25,7210 lira olmuştu.

21 Haziran 2023 yükseliş sürüyor. Serbest piyasada 23,5700 liradan alınan dolar 23,5720 liradan satılıyor. 25,7250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,7270 lira olarak belirlendi.

Bitcoin yükseldi

Bitcoin 28.837, dolardan Türk lirası karşısında ise 666.314 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.816, Cardano (ADA) 0,281, Dogecoin 0,0642 dolar civarlarında bulunuyor.

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