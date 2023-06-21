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Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e bomba Osman Gökçek sorusu! Oğlunuz neden hala evli değil...

Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'e bomba Osman Gökçek sorusu! Oğlunuz neden hala evli değil...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı melih Gökçek son dönemde ailenin önemi ve LGBT çıkışlarıyla gündemden düşmüyor. Gökçek son olarak bir öğretmeni gökkuşağı renklerin önünde öğrencileriyle fotoğraf çektirdi diye gündem yapınca öğretmen Emine Kızıldağ açığa alındı. Bunun üzerine Fatih Altaylı'dan Melih Gökçek'i deliye döndürecek bir yazı geldi.

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Melih Gökçek, Sarıyer Emirgan İlkokulu'nda öğretmen Emine Yahşi'nin öğrencileriyle gökkuşağı renklerle süslediği pano önünde fotoğraf çektirmesini eleştirip, 'LGBT'yi özendirdi' iddiasıyla görevden alınmasını istedi. Gökçek'in paylaşımlarının ardından öğretmen Emine Yahşi ve  okulun müdürü Emine Kızıldağ açığa alındı.

AK Parti vekili oğlunu hatırlattı

Kamuoyu bu açığa almaları tartışırken, gazeteci Fatih Altaylı, "Karışamamam" başlıklı bir yazı ile Melih Gökçek'i çılgına çevirecek sorular sordu. Altaylı, Gökçek'in AK Parti Ankara Milletvekili seçilen oğlu Osman Gökçek'in hala bekar olduğunu hatırlatarak yazdığı yazı şöyle:

Başkalarının hayatından size ne?

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye’nin en polemikçi siyasetçilerinden biri ve her konuya balıklama atlıyor. 
Şimdilerde en ateşli konuya aile ve aile değerleri üzerinden girmiş. 
Ben ise hala “Kardeşim, başkalarının hayatından bize ne” ne diyorum. 

Madem aile önemli, oğlun neden bekar?

Melih Gökçek’e sormak isterim, siz ailenin öneminden bahsetmeye bayılıyorsunuz ama oğlunuz hala bekar. 
Şimdi ben kalkıp “Madem aile aile diyorsunuz, oğlunuz niye bir aile kurmuyor” desem hoşunuza gider mi! 

Siz karışmayın başkaları da size karışmasın!

Elbette demem, bana ne, Osman Bey’in kendi bileceği şey. Canı ne zaman isterse o zaman aile kurar, istemezse hiç kurmaz. 
Kim karışır. 
Ben sizin oğlunuzun hayatına karışamam, siz de başkalarının. 
Basit değil mi!

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