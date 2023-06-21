Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmıştı! O madenciden acı haber
ZONGULDAK'ta çalıştığı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçalarının düşmesi sonucu yaralanan madenci, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Abone ol
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı maden ocağında 19 Haziran'da, işçi Hüseyin Eroğlu'nun (27) üretimde çalıştığı sırada üzerine taş ve kömür parçaları düştü.
Yaralanan işçi mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Eroğlu'nun, TTK'de 4 yıl önce iş başı yaptığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.