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Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmıştı! O madenciden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılmıştı! O madenciden acı haber

 ZONGULDAK'ta çalıştığı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçalarının düşmesi sonucu yaralanan madenci, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı maden ocağında 19 Haziran'da, işçi Hüseyin Eroğlu'nun (27) üretimde çalıştığı sırada üzerine taş ve kömür parçaları düştü.

Yaralanan işçi mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Eroğlu'nun, TTK'de 4 yıl önce iş başı yaptığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

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