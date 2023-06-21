Emekli bayram ödemesi tarihleri 2023 tahsis numarasına göre ödeme günleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri ödeme planı ve takvimini paylaştı. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri de belli oldu. Bayram ikramiyeleri ile emekli maaşı ödemeleri erken tarihlerde hesaplara yatacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, kaç para yattı? İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

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Emekli ikramiyeleri ödeme takvimi bayram tatiline sayılı günler kala kamuoyunun öne çıkan konularından birisi oldu. 28 Haziran tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağkur ve EYT bayram ikramiyelerinin ve maaşlarının ne zaman yatırılacağını açıkladı. Peki, Bayram ikramiyeleri yattı mı? işte Kurban Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023!

Kurban bayramı ikramiyesi ödeme günleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram tatili ise 9 günlük idari izin kapsamında 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlayacak.

17 Haziran'da başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde, 23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

İkramiye kaç para yatacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.