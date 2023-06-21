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Yunanistan'ın Çamerya katliamı 79. yılda unutulmadı!

Yunanistan'ın Çamerya katliamı 79. yılda unutulmadı!

Yunanistan'ın EDİRNE Konsolosluğu'nun önüne "Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik katliamın 79. yılı" nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

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Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup "Çamerya katliamını unutmadık" yazılı siyah çelengi konsolosluğun önüne bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, İkinci Dünya Savaşı esnasında Yunanistan'ın Çamerya bölgesinde Arnavutlara yönelik katliam yaptığını öne sürdü.

Çamerya'daki Arnavutların o dönemde büyük acılar çektiğini belirten Pekkan, "İkinci Dünya Savaşı döneminde 1944 yılının Haziran ayından, 1945 yılının Mart ayına kadar devam eden Çamerya katliamında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü. 800'e yakın kadına tecavüz edildi, binlerce Arnavut kayıp. 6 bine yakın ev yakıldı ve 35 bin Arnavut bölgeyi terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Pekkan, Çameryalı Arnavutlara yapılanların acısının hala yaşandığını vurguladı.

Açıklamaya, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar, Büyükkarıştıran Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Cevat Sedes ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk’un güneyinden başlayan Çamerya, antik çağdan beri Arnavutların yaşadığı Güney Epir’i yani şu anda Yunanistan toprakları içinde kalan Yanya’dan Preveze’ye kadar olan bölgeyi kapsıyor. Bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda, 1913’te yapılan Londra Büyükelçiler Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan’a teslim edildi. 1910 yılında yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Çamerya Arnavutlarına İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan General Napoleon Zervas'ın kuvvetleri tarafından katliam gerçekleştirildi. Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren "etnik temizlik" sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakıldı.

Yunan generalin başlattığı katliam nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

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