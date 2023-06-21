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Yağışlar işe yaradı! Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı!

Yağışlar işe yaradı! Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma ulaştı!

SAKARYA'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 32,20 metre oldu.

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Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle göldeki seviye 30,94 metreye kadar gerilemişti.

Bölgede yağışların aralıklarla etkili olmasıyla su seviyesi 4 Haziran'da 32,12 metreye yükseldi.

Kentte son iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ardından göldeki seviye 32,20 metreye çıktı.

Böylece Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göl, maksimum su seviyesine ulaştı.

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