İstanbul'da makas atan sürücüye 8 bin 128 TL ceza!

İSTANBUL'un KARTAL ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 8 bin 128 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından ulusal basında "Kartal D-100'de Makas Terörü" başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, D-100 Kuzey Yol Kartal Köprü mevkisinde makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 DVT 427 plakalı araç sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Şüpheli Ö.K.U'ya makas atmaktan 4 bin 64 lira, emniyet şeridi kullanmaktan 4 bin 64 lira olmak üzere toplam 8 bin 128 lira idari para cezası kesildi.