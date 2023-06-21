Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'HDP' sorusuna cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gazetecinin Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla ilgili sorduğu soruya "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" şeklinde cevap verdi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin yeni dönem ilk grup toplantısına katıldı.
Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Yargıtay Başsavcılığı'nın Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmesi hakkında, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu.