Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Yer değiştirme başvuru takvimi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimi yayınlandı. il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

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İl içi, il dışı ve mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının başlama tarihi binlerce öğretmen tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimi yayınlandı. Peki, il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? Bütün detayları sizler için haberimizde hazırladık. İşte detaylar...

İl içi, il dışı yer değiştirme ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek. Sonuçlar 4 ağıstosta açıklanacak.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

- Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç : 7 Ağustos 2023, Bitiş : 14 Ağustos 2023 (Saat 16.00)

- Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç : 17 Ağustos 2023 Bitiş : 21 Ağustos 2023 (Saat 16.00)

-Atama Sonuçlarının İlanı ve Kararnamelerin Gönderilmesi

23 Ağustos 2023

-Görevden Ayrılma İşlemleri

24 Ağustos 2023 itibarıyla olacak.