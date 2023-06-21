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İpsala gümrüğünde parçalara ayrılarak satılması planlanan 3 tır ele geçirildi

İpsala gümrüğünde parçalara ayrılarak satılması planlanan 3 tır ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda, parçalara ayrılarak satılması amacıyla Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 3 tır ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk taşıyan araçları incelemeye aldı.

Yükü boş olarak gelen 3 tıra yönelik yapılan kontrollerde bu tırların parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Aynı amaçla Türkiye'ye getirilen 12 tırın daha olduğu belirlendi.

Tespit edilen tırların yaklaşık 32 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

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