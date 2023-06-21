Titanik'e giden denizaltıda kaybolan Britanyalı milyarderin 'tüyler ürperten' paylaşımı ortaya çıktı

Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in Titanik enkazına yapılan turistik gezide kaybolan denizaltı aracında bulunan turistlerden biri olduğu duyuruldu. Harding'in görev öncesinde değişken hava koşullarına dair uyarıda bulunduğu bir yazı yazdığı ortaya çıktı.

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Titanik'e turist taşıyan denizaltıda yer almasından korkulan Britanyalı bir milyarder, görev öncesinde değişken hava koşullarına dair uyarıda bulunduğu son bir yazı yazdı.

Daha önce Challenger Deep'e, yani okyanusun dibine ve Jeff Bezos'un Blue Origin'iyle uzaya seyahat eden milyarder Hamish Harding, pazar günü Instagram'da yaptığı paylaşımla Titanik görevinde OceanGate Expeditions'a katıldığını duyurmuştu.

Bu, deniz gözlem aracının Atlas Okyanusu'nun bir yerlerinde kaybolduğu haberi gelmeden önce milyarderin yaptığı son paylaşımdı.

"İlk ve son insanlı görev"

Harding, görevden önceki tüyler ürperten bu son paylaşımında bunun "2023'te Titanik'e yapılacak ilk ve son insanlı görev" olacağını söylemişti.

Britanyalı pilot bunun "Newfoundland'da son 40 yılın en kötü kışının" yaşanmasından kaynaklandığını fakat "hava koşullarının elverişli olduğu kısa bir aralık" oluşunca pazartesi günü görev ekibinin dalış yapmayı denediğini belirtti.

Harding, sözlerini şöyle tamamladı: Eğer hava böyle iyi gitmeye devam ederse daha fazla keşif güncellemesi gelecek!

İki çocuk babasından o zamandan beri haber alınamıyor.

Üvey oğlu doğruladı

Üvey oğlu Brian Szasz, üvey babasının denizaltı kaybolduğunda araçta olduğunu doğruladı.

Szasz, "Üvey babam Hamish Harding denizaltıda kayboldu. Düşünce ve dualarımız onlarla" diye yazarak Facebook'ta aile fotoğraflarıyla yazılar paylaştı: Annem ve Hamish Harding'i düşünce ve dualarınızdan eksik etmeyin.

Bunu takip eden bir gönderideyse "Titanik'i keşfe çıktığında denizaltısı kaybolan üvey babam Hamish Harding'i düşünce ve dualarınızdan eksik etmeyin. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye ekledi.

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nin sözcüsü yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Kuzey Amerika açıklarında bir denizaltının kaybolduğuna dair haberlerin ardından Britanyalı bir kişinin ailesiyle temas halindeyiz.

Sky News'a göre OceanGate Expeditions CEO'su Stockton Rush ve ünlü Fransız sualtı kaşifi Paul-Henri Nargeolet'nin de denizaltıda olmasından endişe ediliyor.

Aramalar devam ediyor

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken 18 Haziran'da kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor.

ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi.

CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

İlk vurma sesi duyuldu

Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.

Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu." denildi.

Çok az oksijenleri kaldı

Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 22 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.