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Flaş gelişme! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Flaş gelişme! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Önümüzdeki sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. İşte rakibi...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor.  Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak.

Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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