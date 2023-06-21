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Tokat'ta coğrafi işaretli asma yaprağının hasadı başladı

Tokat'ta coğrafi işaretli asma yaprağının hasadı başladı

TOKAT'ta, coğrafi işaretli "Tokat narince salamura asma yaprağı"nın hasadına başlandı.

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TÜRKPATENT'in 2019'da coğrafi işaretle tescillediği asma yaprağı, Pazar ilçesi Üzümören beldesinde hasat ediliyor.

İnce, narin ve kendine has aromasıyla ünlü bağ yaprağının satışı, yaklaşık 8 kilograma denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü birimi olan batman hesabıyla yapılıyor. Bir batman bağ yaprağı, 500 liradan satılıyor.

Geçen yıl 21 bin ton olan bağ yaprağı rekoltesinin bu sene 23 bin tona ulaşması bekleniyor.

Üretici Emre Akar, AA muhabirine, gerek kırım gerekse sunum şekliyle Tokat yaprağının diğer çeşitlere göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Tokat yaprağının mayhoş, kolay pişen bir ürün olduğunu belirten Akar, "İzmir, Manisa bölgesine göre fiyatlar pahalı gelmektedir. Çünkü gerek kırım gerekse uç yaprağı olması sebebiyle fiyatlarımız batman olarak 500 lira bandında gitmektedir." dedi.

Zübeyde Akar da yaprak sarmasının bölgede düğün yemeği olarak da ikram edildiğini dile getirerek, "Düğünlerimizde bakla dolması yapıyoruz. Misafir geldiğinde yeşil mercimek batı yapıyoruz. Böylece bağlarımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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