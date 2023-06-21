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ABD Başkanı Biden "Kuzey Kore tehdidine" karşı ilan edilen acil durumu uzattı!

ABD Başkanı Biden "Kuzey Kore tehdidine" karşı ilan edilen acil durumu uzattı!

ABD Başkanı Joe Biden, "Pyongyang yönetiminin Kore Yarımadası’ndaki barışı tehdit eden eylemleri" nedeniyle ilan edilen acil durumu uzattığını ABD Kongresine bildirdi.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın, “Kuzey Kore tehdidi” hususunda 2008'de yürürlüğe giren acil durumun uzatılmasına karar verdiği kaydedildi.

Biden, Kongreye gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası’ndaki silah varlığı ve artma riski, Kuzey Kore yönetiminin yarımadadaki istikrarı tehdit eden, ABD’nin ordusunu, müttefiklerini ve bölgedeki ticari ortaklarını tehlikeye atan, nükleer silah ve füze programlarını geliştirmeyi hedef alan baskıcı ve tahrik edici politikaları ve eylemleri, ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor."

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